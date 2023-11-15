Ученые сообщают, что некоторые готовые блюда, хлеб и хлопья не связаны с риском развития онкологических заболеваний

Ученые пришли к выводу, что нет прямой зависимости между потреблением ультра-обработанных продуктов, включающих в себя пищу, произведенную промышленным способом с добавлением консервантов, эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов, и повышенным риском развития рака, сообщает Правда.Ру.
Исследование охватывало более 260 тысяч европейцев, которых наблюдали в течение 11 лет и двух месяцев. Результаты показали, что участники, употреблявшие больше ультраобработанных продуктов, имели примерно на 9% выше риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Тем не менее, ученые отметили, что основной ущерб здоровью приносят скорее калорийные продукты и напитки, а также ультра-обработанные продукты животного происхождения.
Интересно, что исследование подчеркнуло полезность хлеба и злаковых продуктов для здоровья, так как они богаты пищевыми волокнами, способствующими улучшению работы пищеварения.
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