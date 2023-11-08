Диетолог Кабанов назвал три условия, несоблюдение которых повышает риск рака

Диетолог Алексей Кабанов подчеркнул важность здорового питания для снижения риска развития рака, подчеркнув, что определенные пищевые привычки могут значительно увеличить этот риск. Он выделил три ключевых фактора, которые способствуют повышению вероятности развития рака:

Неправильный выбор рациона питания: Кабанов указал на влияние "западной диеты" и "диеты бедных" на риск развития рака. Западная диета часто включает чрезмерное потребление сахара, соли и обработанных пищевых продуктов, в то время как рацион бедных может включать фаст-фуд, сосиски и другие мясные полуфабрикаты. Люди часто употребляют эти виды нездоровой пищи, не принимая во внимание их потенциальную возможность увеличения риска развития рака. Систематическое неправильное питание, особенно приводящее к ожирению, со временем может значительно повысить риск развития опухолей.

Недостаток физической активности: Ведение малоподвижного образа жизни без регулярной физической активности также может способствовать повышению риска развития рака. Подвижность, занятия спортом, ходьба пешком и другие виды физических упражнений играют решающую роль в профилактике рака.

Регулярное профилактическое медицинское обслуживание: Кабанов подчеркнул важность регулярных профилактических посещений врачей. Эти осмотры жизненно важны для раннего выявления и своевременного вмешательства, усиливая общую профилактику рака.

Чтобы снизить риск развития рака, Кабанов рекомендовал диету, богатую овощами и фруктами, а также полезными растительными жирами. Активный образ жизни, включающий регулярную физическую активность в сочетании со своевременными профессиональными медицинскими осмотрами, формирует основу для эффективных усилий по профилактике рака.