Онколог Исакова прокомментировала способность острой пищи вызывать рак желудка

Онколог Суна Исакова посоветовала людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы избегать употребления острой пищи. Она обратилась к распространенному мнению о том, что предпочтение острой пищи может быть канцерогенным фактором. Доктор Исакова объяснила, что ощущение жжения, вызываемое острыми блюдами, связано с капсаицином, соединением, содержащимся в них. Однако, если слизистая ткань желудочно-кишечного тракта здорова и неповреждена, капсаицин не вызывает травм. Таким образом, употребление острой пищи само по себе не приводит к раку желудка.

Доктор Исакова отметила, что пример Кореи, где распространены острые блюда, свидетельствует об отсутствии прямой связи между диетическими факторами и раком желудка. Она подчеркнула, что развитию рака желудка в первую очередь способствует инфекция, часто возникающая в результате активации бактерии Helicobacter pylori, которая может попасть в пищеварительную систему из-за недостаточно очищенной пищи. Чтобы снизить риск развития рака желудка, важно избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя, употреблять меньше жареного и копченого красного мяса и незамедлительно обращаться к врачу при появлении таких симптомов, как боль, нарушения стула или изжога.

Доктор Исакова также подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы следует избегать употребления острой пищи.