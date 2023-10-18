HealthNews: химические средства для выпрямления волос могут вызывать рак

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рассматривает возможность введения запрета на некоторые вещества, включая формальдегид, содержащиеся в химических средствах для выпрямления волос. Эксперты агентства выразили обеспокоенность тем, что некоторые из этих компонентов могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, включая аллергические реакции, проблемы с дыханием и повышенный риск развития рака. Об этой информации сообщило издание HealthNews.
Женщины с вьющимися волосами часто обращаются к салонным процедурам, известным как "кератиновое выпрямление" или "кератиновое восстановление", чтобы придать своим волосам желаемый вид и облегчить укладку. Эти процедуры включают нанесение специальных составов на волосы с последующим нагреванием утюжком для выпрямления, чтобы обеспечить проникновение средства.
Многие средства для выпрямления волос содержат формальдегид, который при нагревании может превращаться в токсичный бесцветный газ с резким запахом.Исследования, изучающие влияние формальдегида на здоровье, показали, что женщины, которые часто используют такие методы выпрямления волос, могут столкнуться с удвоенным риском развития рака матки, а также предполагается, что это вещество может способствовать бесплодию.
Вдыхание паров формальдегида может быть вредным для дыхательной системы и может привести к аллергическим реакциям. Симптомы воздействия могут включать кашель, астму, насморк, чихание, конъюнктивит и тошноту.
Кроме того, стоит отметить, что женщины с тугими локонами, в том числе с более темным оттенком кожи, подвергаются более высокому риску, поскольку структура их волос часто требует более частого использования этих процедур выпрямления волос.
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