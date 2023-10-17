Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свой визит в Швецию, который должен был состояться с 23 по 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
По информации телеканала, отмена поездки связана с последними событиями в различных странах и общей международной обстановкой. Однако конкретные причины отмены и возможные новые сроки визита не уточняются.
Изначально Макрон планировал посетить Стокгольм и Мальме по приглашению шведского короля Карла XVI Густава.
16 октября в Брюсселе произошла стрельба, в результате которой погибли два болельщика сборной Швеции по футболу. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо назвал этот инцидент актом терроризма и подтвердил, что целью преступника были именно шведские болельщики.
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