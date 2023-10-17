Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свой визит в Швецию, который должен был состояться с 23 по 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации телеканала, отмена поездки связана с последними событиями в различных странах и общей международной обстановкой. Однако конкретные причины отмены и возможные новые сроки визита не уточняются.

Изначально Макрон планировал посетить Стокгольм и Мальме по приглашению шведского короля Карла XVI Густава.

16 октября в Брюсселе произошла стрельба, в результате которой погибли два болельщика сборной Швеции по футболу. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо назвал этот инцидент актом терроризма и подтвердил, что целью преступника были именно шведские болельщики.﻿