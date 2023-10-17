Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.10.2023 : 97,3458
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.10.2023 : 102,7527
Макрон отменил визит в Швецию из-за международной обстановки
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 21:17

Макрон отменил визит в Швецию из-за международной обстановки

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свой визит в Швецию, который должен был состояться с 23 по 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации телеканала, отмена поездки связана с последними событиями в различных странах и общей международной обстановкой. Однако конкретные причины отмены и возможные новые сроки визита не уточняются.

Изначально Макрон планировал посетить Стокгольм и Мальме по приглашению шведского короля Карла XVI Густава.

16 октября в Брюсселе произошла стрельба, в результате которой погибли два болельщика сборной Швеции по футболу. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо назвал этот инцидент актом терроризма и подтвердил, что целью преступника были именно шведские болельщики.﻿

Мир

Сербия и Венгрия осудили повышение Болгарией платы за транзит газа из РФ

Сербия и Венгрия осудили повышение Болгарией платы за транзит газа из РФ

Венгрия и Сербия рассматривают действия Болгарии по повышению тарифов на транзит российского газа через свою территорию как враждебные.

Читать полностью
МВД Франции предложило лишать ВНЖ лиц, придерживающихся экстремизма

МВД Франции предложило лишать ВНЖ лиц, придерживающихся экстремизма

МВД Франции предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят отбирать вид на жительство у тех, кто придерживается экстремистской идеологии.

Читать полностью

Общество

В Правительстве назвали

В Правительстве назвали "рабочим" прогноз по курсу в 90 рублей за доллар в 2024 году

Прогноз официальных лиц в России о среднегодовом обменном курсе в 90 рублей за доллар на следующий год сохраняется "рабочим".

Читать полностью
Ученые рассказали о последствиях хронического недосыпания для организма

Ученые рассказали о последствиях хронического недосыпания для организма

Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что хронический дефицит сна может вызвать воспаление сосудов.

Читать полностью

Новости