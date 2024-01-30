Решение отдать России бронзовую медаль Олимпиады вызвало недовольство в Канаде

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) выразила свое разочарование в связи с решением Международного союза конькобежцев (ISU) относительно перераспределения медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. Информация об этом появилась на официальном веб-сайте организации.
В заявлении отмечается, что "Skate Canada" категорически не согласна с позицией ISU по данному вопросу и рассмотрит все возможности для обжалования данного решения.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года с 25 декабря 2021 года. В этот день было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин — в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России. Сообщение о положительном результате пробы стало известно во время Олимпиады в Пекине после победы России в командном турнире.
30 января Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил новые результаты командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой, сборная России сместила с первого места на третье, золото досталось США, а серебро — Японии.
Канадские фигуристы заняли четвертое место. ISU не пересчитал командные очки для остальных фигуристок после удаления результатов Валиевой, что, в противном случае, могло бы привести к тому, что сборная Канады заняла бы призовое место.
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