С 2035 года в Канаде разрешат продавать только электромобили и подзаряжаемые гибриды

Власти Канады планируют с 2035 года разрешить продажу в стране легковых автомобилей, которые будут представлять собой либо электромобили, либо подзаряжаемые гибриды. Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо.

"Сегодня мы объявляем о [начале реализации] плана по стандарту доступности электромобилей, который приведет к тому, что к 2035 году все новые легковые малотоннажные автомобили, продаваемые в Канаде, будут либо с электродвигателями, либо подзаряжаемыми гибридами", — сказал он, добавив, что все эти автомобили должны быть с нулевым выбросом СО2.

Таким образом, с 2035 года в стране прекратят продавать легковые машины только с бензиновым или дизельным двигателем.

Министр уточнил, что речь идет не только о седанах и хэтчбеках, но и о пикапах и внедорожниках. Глава ведомства добавил, что с 2026 года 20% продаваемых автомобилей в стране уже должны быть электромобилями.

Гильбо продолжил, что власти Канады сделают все необходимое, чтобы обеспечить достаточное количество автомобилей без двигателя внутреннего сгорания на канадском рынке. Также будет построена требуемая для обслуживания электромашин инфраструктура, а производители и покупатели электрокаров будут получать определенные льготы от канадских властей.

Согласно прогнозам, сообщил министр, "к концу десятилетия цена автомобилей с бензиновыми и электродвигателями будет одинаковой", а затем электрокары станут дешевле. Гильбо также утверждал, что в течение ближайших 10 лет на эксплуатацию "стандартного хэтчбека" с бензиновым двигателем канадцы потратят примерно 82 тыс. канадских долларов (около $61 тыс.), а на аналогичную модель электрокара — 50 тыс. канадских долларов (около $37 тыс.).

"Это экономия в 30 тыс. [канадских] долларов", — сказал чиновник, объяснив это разницей цен на бензин и на электроэнергию.

В прошлом году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что федеральные власти намерены стимулировать население покупать электромобили и вкладывать средства в инфраструктуру по их зарядке. На эти цели планируется выделить не менее 2,9 млрд канадских долларов (на тот момент $2,31 млрд).