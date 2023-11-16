На Урале решили изменить подход к обозначению передвижных камер фиксации нарушений

Теперь автомобили с этими камерами передвигаются без специальных маячков, как сообщил журналистам заместитель руководителя регионального отделения ГИБДД Дмитрий Кузнецов, сообщает Аргументы И Факты.
Такое решение было вызвано реакцией водителей, которые проявляли агрессию, подрезали машины и создавали аварийные ситуации.
Дмитрий Кузнецов отметил, что Свердловская область была единственным регионом в России, где подобные камеры были обозначены специальными маячками, и теперь от этой практики решили отказаться.
С начала 2023 года с использованием этих камер ГИБДД насчитала 30 тысяч штрафов. Максимальная зафиксированная скорость достигла 258 километров в час.
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