Разрешено использование калькулятора на ОГЭ по математике для школьников

На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике школьникам разрешено применять непрограммируемые калькуляторы, сообщает Москва24.

Об этом говорится в официальном приказе, подписанном ректором Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрием Ливановым и опубликованном на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Согласно новым правилам, школьники, сдающие ОГЭ по математике в следующем году, могут использовать непрограммируемые калькуляторы с функцией вычисления тригонометрических функций. Они также могут взять с собой линейку без справочной информации и пользоваться предоставляемыми справочными материалами.

Ранее было объявлено о начале регистрации на участие в экзаменах ЕГЭ, ОГЭ, итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку на портале mos. ru в текущем учебном году. Сроки регистрации на ОГЭ продлены до 1 марта 2024 года. До завершения регистрации абитуриенты могут вносить изменения в свои заявления, включая выбор предметов для сдачи.