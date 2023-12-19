Врач Янг подчеркивает важность включения капусты в рацион питания

Врач-эндокринолог Екатерина Янг подчеркивает важность включения капусты в рацион питания, объясняя, что данный овощ обладает уникальными свойствами, способными защитить организм от рака и воспалений. Различные виды капусты, включая белокочанную, брюссельскую, пекинскую и брокколи, богаты необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой.

Эксперт подчеркивает особую пользу капусты для печени, отмечая, что ее употребление способствует избежанию застоя желчи и связанных с этим неприятных симптомов, вызванных перегрузкой печени. Она также выделяет сульфорафан, содержащийся в капусте, как вещество, способствующее детоксикации патологических метаболитов эстрогенов и эффективное в борьбе с различными видами рака, а также снижению хронического воспаления, сообщает Общественная Служба Новостей.

Квашеная капуста выделяется своим содержанием пробиотических бактерий, способствующих здоровому пищеварению. Врач рекомендует употребление квашеной капусты с растительным маслом для лучшего усвоения жирорастворимого витамина K2, также присутствующего в этом полезном овоще.