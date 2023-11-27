Медики признали квашеную капусту наилучшей традиционной русской закуской

Процесс изготовления этого блюда обогащает овощ молочной кислотой, что придает ему ценность для диабетиков и благоприятно влияет на микроорганизмы в кишечнике.

Молочная кислота уменьшает риск заболеваний сердца, а высокое содержание витамина C делает квашеную капусту отличным средством для укрепления иммунитета в зимний период. Специалисты подчеркивают, что для максимальной целебной пользы следует предпочитать квашеные продукты перед маринованными, сообщает Правда.Ру.