Медики признали квашеную капусту наилучшей традиционной русской закуской

Процесс изготовления этого блюда обогащает овощ молочной кислотой, что придает ему ценность для диабетиков и благоприятно влияет на микроорганизмы в кишечнике.
Молочная кислота уменьшает риск заболеваний сердца, а высокое содержание витамина C делает квашеную капусту отличным средством для укрепления иммунитета в зимний период. Специалисты подчеркивают, что для максимальной целебной пользы следует предпочитать квашеные продукты перед маринованными, сообщает Правда.Ру.
На детском Евровидении победу одержала тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр
На детском Евровидении победу одержала тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр, исполнившая свою композицию "Coeur". Согласно информации от телеканала BFMTV, Зои набрала впечатляющие 228 очков, опережая исполнителей из Испании (201 очко) и Армении (180 очков).
Стал известен дизайн новой модели Samsung
PhoneArena сообщает о разочаровывающей особенности экрана флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra, подтвержденной информацией от инсайдера с никнеймом SuperRoader из X (Twitter). Вопреки предварительным слухам о плоском экране, края устройства все же будут скругленными.
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Управление по туризму Таиланда (TAT) разработало акцию под названием "Удивительные привилегии для экспатов в Таиланде". В рамках этой акции туристам предоставляются значительные скидки до 80% на различные услуги, включая проживание, рестораны, путешествия и оздоровительные процедуры.
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