Диетолог выделил наиболее полезный овощ

Диетолог из США Стефани Маккерчер поделилась информацией о положительном воздействии употребления капусты на пищеварительную систему благодаря её высокому содержанию клетчатки. Это овощ также богат калием, который играет важную роль в работе сердечной мышцы, как сообщает издание Daily Mail.

Эксперт по здоровому питанию пояснила, что капуста богата клетчаткой, которая является нерастворимым пищевым волокном и способствует нормализации работы кишечника, а также благотворно влияет на микробиом. Капуста также обогащена витамином C, который способствует лучшему усвоению железа и кальция в организме, а также снижению уровня холестерина.

Кроме того, витамин C обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений, вызванных активными формами кислорода. Это означает, что употребление капусты способствует защите клеток от окислительного стресса.

Также следует отметить, что капуста богата калием и витамином A. Калий поддерживает работу сердечной мышцы и помогает поддерживать стабильное артериальное давление, а витамин A (ретинол) играет важную роль в укреплении иммунитета, поддержании здоровья глаз и кожи.