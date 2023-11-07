Диетолог выделил наиболее полезный овощ

Диетолог из США Стефани Маккерчер поделилась информацией о положительном воздействии употребления капусты на пищеварительную систему благодаря её высокому содержанию клетчатки. Это овощ также богат калием, который играет важную роль в работе сердечной мышцы, как сообщает издание Daily Mail.
Эксперт по здоровому питанию пояснила, что капуста богата клетчаткой, которая является нерастворимым пищевым волокном и способствует нормализации работы кишечника, а также благотворно влияет на микробиом. Капуста также обогащена витамином C, который способствует лучшему усвоению железа и кальция в организме, а также снижению уровня холестерина.
Кроме того, витамин C обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений, вызванных активными формами кислорода. Это означает, что употребление капусты способствует защите клеток от окислительного стресса.
Также следует отметить, что капуста богата калием и витамином A. Калий поддерживает работу сердечной мышцы и помогает поддерживать стабильное артериальное давление, а витамин A (ретинол) играет важную роль в укреплении иммунитета, поддержании здоровья глаз и кожи.
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