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  • Опубликована сегодня в 11:32

Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%

К текущему моменту идет активный рост цен на крупную бытовую технику: по словам экспертов, она подорожала на 8-10%.

Ключевые причины:

  • ослабление рубля;
  • "значительное повышение цен на исходные материалы";
  • появление дефицита на те или иные приборы.

Уточняется, что стоимость растёт как техники, поставляемой через параллельный импорт, так и импортируемой в страну официально, например из Китая. Вместе с этим эксперты указывают на способность крупных компаний создать достаточные запасы на складах для сдерживания роста цен.

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