К текущему моменту идет активный рост цен на крупную бытовую технику: по словам экспертов, она подорожала на 8-10%.
Ключевые причины:
- ослабление рубля;
- "значительное повышение цен на исходные материалы";
- появление дефицита на те или иные приборы.
Уточняется, что стоимость растёт как техники, поставляемой через параллельный импорт, так и импортируемой в страну официально, например из Китая. Вместе с этим эксперты указывают на способность крупных компаний создать достаточные запасы на складах для сдерживания роста цен.
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