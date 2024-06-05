Теперь выступление Ольги Бузовой обойдётся заказчикам на один миллион рублей дороже, чем раньше.

Неизвестно, связано ли это с хайпом, который обрушился на певицу в связи с нашумевшим концертом в Уфе, где она вышла на сцену в костюме, вызвавшем такой большой резонанс, что депутаты заговорили о введении обязательных требований к нарядам артистов.

По информации источника, если в декабре 2023 года выступление Ольги стоило 3,5 миллиона рублей, то теперь за него придётся заплатить уже 4,5 миллиона. А к следующим новогодним праздникам цена может подняться до 6 миллионов за 45-50 минут выступления.

Требования Ольги к райдеру нельзя назвать чрезмерными: она просит автомобиль представительского класса (желательно немецкий) с молчаливым водителем. Для проживания требуется люкс в пятизвёздочной гостинице и 15 тысяч рублей в сутки на питание.

Для её команды из 10 человек требования ещё менее строгие. А в гримёрке обязательно должна быть слабосолёная сёмга, которую Ольга очень любит.

Фото: YouTube канал Гражданин Кадет/Скриншот видео YouTube канала Гражданин Кадет(public domain)