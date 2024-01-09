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Бузова выступила на концерте при температуре в -30 градусов
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  • Опубликована сегодня в 19:33

Бузова выступила на концерте при температуре в -30 градусов

Певица и телеведущая Ольга Бузова провела концерт при температуре минус тридцать градусов в Серпухове, что она поделилась в своем аккаунте Instagram (примечание: владелец компании Meta признан экстремистской и запрещен в России).

Позднее Бузова сообщила, что заболела после выступления.

"Последствия выступления при -30 градусах дали о себе знать", — написала она.

В предыдущем посте сестра певицы, Анна Бузова, рассказала, что заболела во время новогодних праздников, поэтому не обновляла свои социальные сети.

"Ежедневные выезды на перевязки и не очень праздничный контент", — поделилась Бузова.

Бузова не уточнила характер болезни. Однако еще до Нового года дизайнер одежды рассказала подписчикам, что новогодние праздники могут быть проведены в больнице в компании своего возлюбленного, бизнесмена Константина Штрыкина.

В 2020 году Анна Бузова перенесла инсульт, потеряв чувствительность в правой руке и ноге, а также столкнувшись с искажениями в лице. Отмечается, что певица регулярно проходит реабилитацию и жалуется на головные боли, вызванные последствиями инсульта.

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