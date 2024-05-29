Действительно, когда же запускать свой бизнес? Есть ли какие-то нормы?

Ни Минздрав, ни Минтруд, конечно же, не дадут никаких рекомендаций, ибо нет однозначного ответа, каких-либо стандартных решений данной проблемы. Но есть мнения специалистов в сфере бизнеса, предпринимателей, бизнес-истории, которые помогут найти точку роста для вашего будущего бизнес-проекта.

По мнению Ким Чана и Рене Моборн, профессоров кафедры стратегического менеджмента французской бизнес-школы Insead, время и силы нужно тратить на создание ценности для покупателя. Основной принцип разработанной ими "стратегии голубого океана" — создание чего-то нового, либо открытие новых граней старого. Это позволит будущему бизнес-проекту сформировать новое рыночное пространство без конкурентов и жестких правил игры. "Голубой океан" — это новый, незанятый рынок, то есть здесь нет конкурентов, и поэтому есть перспективы для развития бизнеса. И это без привязки к возрасту стартапщика.

Кто дальше пойдет — молодой или старый?

Нужно понимать, что в бизнесе тот дальше пойдет, кто начнет работать в команде. В одиночку тоже можно идти (и довольно быстро), но большую бизнес-структуру не удастся построить. Успехи команды будут зависеть от того, насколько компетентны его участники в своих областях, насколько умело управляет всей работой команды руководитель.

Специалисты Массачусетского технологического университета после проведенных исследований пришли к выводу, что в диапазоне 40-45 лет американцы запустили наиболее успешные бизнес-проекты. Такого же мнения придерживаются исследователи из других американских университетов. Таким образом, средний возраст — самый оптимальный период в жизни стартапщиков, у которых к этому времени уже есть семья, дети, накоплен опыт в сфере бизнеса. В России итоги исследований "Деловой среды" и Rambler&Co созвучны американским. Если обратиться к бизнес-историям, то можно отследить, что успешными в бизнесе становились и молодые, и те, кому далеко за 50.

Бизнесу все возрасты покорны

Благодаря потенциалу и таланту молодые в современных реалиях без посторонней помощи запускают успешные бизнес-проекты.

Когда-то Адам Хилдрет из Великобритании — ему было всего лишь 14 — разработал сайт, на котором можно было найти молодых людей для рекламных компаний. Сегодня он в списке долларовых миллионеров.

Павел Дуров после окончания вуза запустил социальную сеть "ВКонтакте". Сегодня он в списке долларовых миллиардеров.

Андрею Кривенко было за 30, когда он начал развивать бренд "ВкусВилл". По версии РБК за 2016 год он стал предпринимателем года.

Но реально ли начинать бизнес после 40? Да! И тому есть примеры успешных бизнес-историй, где предпринимателям было далеко за 40.

Например, американский ресторатор Харланд Дэвид Сандерс, который основал "KFC".

Робин Чейз было 42, когда она вдруг решила полностью изменить свою жизнь. Спустя годы домохозяйка стала основательницей компании "Zipcar". Так идея каршеринга стала востребованной во всем мире.

Молодость не помеха для создания стартапа с нуля, главное, не растерять свою мотивацию, силы, идеи, если вдруг будут "неприятности". Ибо согласно мудрым словам Ф. Ницше испытания делают человека сильным.

После 40 есть еще порох в пороховницах у начинающих. К тому времени у человека достаточно жизненного опыта, он обладатель какого-то статуса в обществе.

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