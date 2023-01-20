Большинство компаний с центральными офисами в США и Западной Европе остались работать на российском рынке после введения санкций. Об этом говорится в исследовании Международного института управленческого развития.
По словам экономиста Николлы Пизани, многие западные фирмы отказывались соблюдать требование уйти из России, звучавшее со стороны правительств и некоммерческих организаций.
До начала спецоперации в России бизнес вели порядка 2405 головных компаний, в составе которых работали 1404 "дочки". В конце 2022 года менее девяти процентов из них продали хотя бы одну из своих "дочек".
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