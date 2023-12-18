В ДТП с автобусом на западе Москвы число пострадавших выросло до пяти

Количество пострадавших в результате аварии с автобусом на западе Москвы увеличилось до пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы ТАСС. По уточненной информации, пять пассажиров пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

Представители ГИБДД добавили, что в отношении водителя автобуса принято решение о возбуждении дела по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая касается нарушения Правил дорожного движения, повлекшего легкое вред здоровью пострадавшего. Также составлены административные материалы по статьям 12.12.1 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) КоАП РФ, сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне. Водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением, в результате чего автобус столкнулся с светофором. Известно, что четверо пострадавших пассажиров были госпитализированы.