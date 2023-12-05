Погибли 25 человек на Филиппинах при падении автобуса с обрыва

Не менее 25 человек погибли после того, как автобус упал с обрыва в провинции Антик на Филиппинах.

Согласно данным полиции, в автобусе для пассажиров, водитель которого потерял контроль, находились в общей сложности 53 человека. В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные операции, сообщает ТАСС.