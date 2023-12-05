Погибли 25 человек на Филиппинах при падении автобуса с обрыва

Не менее 25 человек погибли после того, как автобус упал с обрыва в провинции Антик на Филиппинах.
Согласно данным полиции, в автобусе для пассажиров, водитель которого потерял контроль, находились в общей сложности 53 человека. В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные операции, сообщает ТАСС.
200 палаток и 800 спальных мешков для помощи беженцам Греция отправила на Кипр
Греция отправила на Кипр через механизм гражданской защиты Европы 200 палаток и 800 спальных мешков, предоставляя поддержку беженцам, прибывающим на остров из Ближнего Востока.
13 декабря пройдет заседание российско-китайской комиссии по гумсотрудничеству
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил провести двадцать четвёртое заседание комиссии по гуманитарному сотрудничеству между Россией и Китаем в формате видеоконференции 13 декабря.
О регистрации в РФ случаев заболевания микоплазменной инфекцией заявил Роспотребнадзор
Случаи заражения микоплазменной инфекцией фиксируются в России, однако появление ее более серьезных форм не отмечено, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Владимир Путин посетил Центр знаний "Машук"
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил Центр знаний "Машук", который был открыт в августе 2022 года.