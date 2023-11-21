Регулируемый тариф не более 20 рублей на новых автобусах установят в Махачкале

В Махачкале впервые будет введен регулируемый тариф для общественного транспорта на новых автобусах, которые планируют поступить в муниципальную собственность к концу текущего года. Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии города ТАССу, стоимость проезда на этих транспортных средствах не превысит 20 рублей.

На данный момент в городе действует система нерегулируемого тарифа, поскольку у города отсутствуют собственные транспортные средства. Планируется приобрести 47 новых автобусов к концу года и предоставлять им субсидии. Это позволит установить регулируемый тариф на проезд, не превышающий 20 рублей, как подчеркнул представитель агентства, сообщает ТАСС.

Остальные городские транспортные средства будут продолжать работать по системе нерегулируемого тарифа. Согласно информации от администрации главы региона, новые автобусы будут оснащены различным оборудованием, включая кондиционеры, камеры видеонаблюдения, систему ГЛОНАСС, валидаторы, информационные табло и другие дополнительные элементы. Они будут следовать по трем муниципальным маршрутам: 44а, 64, 65. Для субсидирования этих маршрутов городская администрация планирует выделять более 182 миллионов рублей ежегодно.