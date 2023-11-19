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Движение грузовиков и автобусов ограничили в трех районах Красноярского края
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  • Опубликована сегодня в 18:46

Движение грузовиков и автобусов ограничили в трех районах Красноярского края

В связи с образованием гололеда в трех районах Красноярского края введены ограничения на движение автобусов и грузовиков, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По предварительной информации, ограничения касаются пассажирских автобусов и грузового автотранспорта в Тасеевском, Богучанском и Мотыгинском районах с 21:20 местного времени. Эти меры были введены в предотвращение возможных проблем на дорогах из-за ухудшения состояния дорожного покрытия, вызванного гололедом.

Как отметили в пресс-релизе, прогнозируется сильный ветер с порывами, достигающими 25 м/с и более, а также резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов 20 ноября. В связи с неблагоприятными метеоусловиями возможны задержки в движении рейсовых автобусов и самолетов.

Энергетические службы Красноярского края уже приступили к ликвидации последствий непогоды, при этом 212 населенных пунктов на вечер воскресенья оказались под отключением, также были зафиксированы повреждения кровель домов в семи муниципальных образованиях, сообщает ТАСС.

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