Решение Германии направить танки Leopard на Украину и разрешить другим странам делать то же самое стало "исторически неверным". Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен.
Депутат подчеркнула, что вместо направления вооружений Украине нужна дипломатия.
"Согласно опросам общественного мнения, большинство немцев против этого решения. Оно отвечает интересам исключительно американского военно-промышленного комплекса", — сказала Дагделен в интервью немецкому телевидению.
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