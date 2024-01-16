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В Госдуме предложили штрафовать родителей детей, которые занимаются буллингом школьников
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  • Опубликована сегодня в 11:19

В Госдуме предложили штрафовать родителей детей, которые занимаются буллингом школьников

Жесткие меры по борьбе с буллингом в школах предложил депутат Госдумы Артем Метелев. Руководитель комитета Госдумы по молодежной политике считает нужным ввести штрафы для родителей детей, которые травят одноклассников и других школьников. Кроме того, виновники буллинга должны знать, что при повторном нарушении они могут быть исключены из школы.

Парламентарий подчеркнул, что само понятие буллинга нуждается в юридическом определении. Сейчас школы фактически бессильны что-либо сделать с учениками, которые травят других школьников. Нужно вводить административную ответственность для родителей школьных агрессоров за то, что не уделяют должного внимания воспитанию отпрысков.

В Госдуме готовится законопроект по борьбе с школьным буллингом. В последнее время жесткий буллинг в школах России приобрел массовый характер. Буллинг нередко приводит к трагедиям, к массовым расстрелам в школах.

"Однозначно, нужно заложить механизм, который бы останавливал подростка в травле, – уверен депутат Артем Метелев. – Подросток должен знать, что в конце концов может быть исключен".

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