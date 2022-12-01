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Школьников Красногвардейского района Петербурга на обеды и завтраки кормят испорченной едой
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  • Опубликована сегодня в 18:31

Школьников Красногвардейского района Петербурга на обеды и завтраки кормят испорченной едой

Родители учеников школы №491 Красногвардейского района Петербурга при подготовке сюжета для телеканала "78" связались с петербургским общественным активистом Павлом Бойченко. Они пожаловались на нарушения в организации питания от городского "КСП "Охта". В качестве доказательств они показали фотографии еды.

Во многих случаях наблюдаются проблемы с продуктами. Часто это касается сдобы. Она либо не пропечена, либо наоборот, выдается детям подгоревшей.

Школьников Красногвардейского района Петербурга на обеды и завтраки кормят испорченной едой. 11138.png
Школьников Красногвардейского района Петербурга на обеды и завтраки кормят испорченной едой. 11139.png

Подобным образом дела обстоят и с фруктами. Они либо все еще зеленые, либо уже испортившиеся.

Школьников Красногвардейского района Петербурга на обеды и завтраки кормят испорченной едой. 11140.png

Родители также обратили внимание на то, что в столовой отсутствует возможность безналичного расчета. Уже четыре года родители не могут добиться установки терминалов.

Примечательно, что в Петербурге такая проблема есть в 15% школ. Они не подключены к системе "Единая карта школьника". Ранее в администрации губернатора Александра Беглова обещали оснастить программой все столовые. Позже срок перенесли на 2022 год. Недавно вице-губернатор Валерий Москаленко пообещал сделать это в 2024 году.

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