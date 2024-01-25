Депутат Государственной Думы РФ Олег Нилов предлагает уникальное решение для борьбы с буллингом в школах: вернуть в школы учителей-мужчин, в идеале - людей, служивших в вооруженных сил. Нилов считает, что наличие 10-12 настоящих мужских фигур в учебных заведениях удержит учеников от пагубного поведения. Однако он подчеркивает необходимость соответствующей компенсации для педагогов-мужчин, учитывая их роль как кормильцев семьи.

Размышляя над школьной фотографией прошлых лет, Нилов отмечает присутствие восьми учителей-мужчин, трое из которых были ветеранами Второй мировой войны, а другие служили в армии. Он ставит под сомнение нынешнюю нехватку таких мужских фигур в школах и предполагает, что такое сокращение способствует таким негативным явлениям, как "буллинг" и отсутствие внимания к безопасности.

Нилов связывает эти проблемы с пренебрежением важнейшими аспектами воспитания, такими как нравственная, пионерская и патриотическая работа, которая, по его мнению, была заменена тем, что он называет "содомией". Признавая необходимость решения проблемы буллинга с помощью запрета, он подчеркивает важность определения альтернативных подходов, которые ставят во главу угла здоровые и ценные воспитательные влияния.

Законодатель подчеркивает необходимость изучения вопроса о том, кто будет осуществлять это позитивное влияние в школах, подчеркивая роль мужчин-педагогов в создании безопасной и обогащающей учебной среды для подрастающего поколения.

Ранее, сообщалось, что в Госдуме разрабатывают закон о травле в школах. Будут введены понятия травли, её участников и методах борьбы с ней. Депутаты рассматривают различные международные примеры решения данной проблемы, в том числе опыт Казахстана.