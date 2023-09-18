Стоянов: В Болгарии на два дня перекроют все дороги

Болгарские сельскохозяйственные производители начали масштабные акции протеста, призывая к запрету импорта сельхозпродукции из Украины и блокируя дорожное движение в 47 точках по всей стране, включая пограничные переходы. Инициативный комитет, организовавший протест, обещает продолжать акции до удовлетворения своих требований.

Георгий Стоянов, председатель Болгарского фермерского союза, перед журналистами заявил: "Просим прощения у граждан и предупреждаем о необходимости отложить свои поездки 18 и 19 сентября, так как будут перекрыты главные дороги по всей стране".

Протесты объединили представителей 26 общественных организаций, деятельность которых связана с сельским хозяйством. 19 сентября планируется масштабная акция в Софии.

Решение парламента Болгарии о разрешении импорта зерна и другой сельхозпродукции из Украины, принятое 14 сентября, вызвало негодование сельскохозяйственных производителей. Они считают это решение "предательством национальных интересов" и требуют запрета импорта продукции из Украины.