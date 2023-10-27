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  • Опубликована сегодня в 14:25

Премьер-министр Болгарии поддержал увеличение национальных взносов в бюджет ЕС

Премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил поддержку предложению о повышении национальных взносов стран-членов Европейского Союза в бюджет сообщества. Он высказал эту позицию на саммите ЕС и объяснил, что предпочтительнее увеличение национальных взносов, чем сокращение финансирования важных проектов, таких как миграционная политика и охрана границ ЕС.

Денков подчеркнул, что такой подход более предпочтителен, чем снижение финансирования программ регионального развития и сельского хозяйства. Премьер-министр Болгарии также отметил, что решение по этому вопросу будет принято в декабре, и ведутся поиски компромисса между лидерами стран ЕС.

Еврокомиссия предложила дополнительные взносы в бюджет ЕС для поддержки программы помощи Украине и обороны. Это предложение вызвало разнонаправленные реакции в странах ЕС, учитывая финансовые трудности, связанные с санкциями против России. Большая часть средств в бюджет ЕС поступает от стран-членов, дополняемых доходами от других источников.

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