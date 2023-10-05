Болгарские оппозиционные партии поднимают вопрос недоверия правительству из-за энергетического кризиса

Болгарские оппозиционные партии, включая "Возрождение", "Есть такой народ" и коалицию "Болгарская социалистическая партия за Болгарию", представили инициативу о голосовании недоверия правительству перед Народным собранием страны из-за неудачной энергетической политики, сообщает телеканал Nova.

Согласно действующему законодательству, предложение о выражении недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три дня и не позднее чем через семь дней после его представления в парламентскую канцелярию. Для того чтобы такой вотум недоверия был принят, необходимо получить поддержку более чем половины депутатов, то есть не менее 121 из 240 членов парламента. Оппозиционные партии в настоящее время располагают 71 голосом, что делает маловероятным отставку правительства Николая Денкова, которое было сформировано при поддержке нескольких политических объединений, включая "Продолжаем перемены", "Демократическая Болгария", коалицию партий "Граждане за европейское Болгарии" и Союза демократических сил, а также "Движения за права и свободы".

В то же время, массовые протесты шахтеров и энергетиков, которые блокируют ключевые дороги страны в течение семи дней, включая автомагистраль "Фракия" в районе города Стара-Загора, добавили напряжения в ситуацию. Они требуют отказаться от планов по постепенному закрытию угольных шахт и теплоэлектростанций.