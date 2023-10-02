Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.10.2023 : 98,4785
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.10.2023 : 103,868
Болгария официально запретила въезд российским автомобилям
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:56

Болгария официально запретила въезд российским автомобилям

Запрет на въезд российских автомобилей в Болгарию начнет действовать с конца понедельника, как сообщил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов в эфире Болгарского национального телевидения.

"Директива Еврокомиссии о российских автомобилях толкуется довольно широко, многие государства ввели ограничения на их въезд сразу, другие их еще обсуждают. Мы с четверга активно работаем с коллегами из таможни, ведь основная часть работы по этому вопросу лежит именно на них, они занимаются товарами, а легковые автомобили определяются именно как товар, ввоз которого на территорию ЕС запрещен. Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей начнет действовать на территории страны, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", — отметил он.

Златанов не смог предоставить точную информацию о количестве российских автомобилей, въехавших в страну за последние месяцы, но подчеркнул, что это было незначительное количество.

Представитель консульского отдела посольства Российской Федерации в Болгарии сообщил агентству ТАСС, на данный момент у них нет официальной информации об ограничениях на въезд автомобилей с российской регистрацией.

"Власти Болгарии консульскую службу по этому вопросу пока не информировали", — сказал представитель консульского отдела.

Следует отметить, что запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, а с 3 октября он будет введен и в Норвегии.

Мир

Дональд Трамп высказался по поводу иска о мошенничестве против себя

Дональд Трамп высказался по поводу иска о мошенничестве против себя

﻿По словам бывшего президента США Дональда Трампа, иск о мошенничестве представляет собой обман и фальшивое обвинение.

Читать полностью
Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Великобритания не собирается направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна.

Читать полностью

Общество

Актер Юрий Чернов рассказал об упущенной роли у Леонида Гайдая

Актер Юрий Чернов рассказал об упущенной роли у Леонида Гайдая

﻿Популярный артист России Юрий Чернов рассказал о своем несостоявшейся роли в фильме Леонида Гайдая под названием "Иван Васильевич меняет профессию".

Читать полностью
Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию вокруг Украины

Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию вокруг Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин и посол Египта в РФ Назих Нагари обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и положение дел на Южном Кавказе.

Читать полностью

Новости