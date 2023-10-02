Болгария официально запретила въезд российским автомобилям

Запрет на въезд российских автомобилей в Болгарию начнет действовать с конца понедельника, как сообщил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов в эфире Болгарского национального телевидения.

"Директива Еврокомиссии о российских автомобилях толкуется довольно широко, многие государства ввели ограничения на их въезд сразу, другие их еще обсуждают. Мы с четверга активно работаем с коллегами из таможни, ведь основная часть работы по этому вопросу лежит именно на них, они занимаются товарами, а легковые автомобили определяются именно как товар, ввоз которого на территорию ЕС запрещен. Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей начнет действовать на территории страны, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", — отметил он.

Златанов не смог предоставить точную информацию о количестве российских автомобилей, въехавших в страну за последние месяцы, но подчеркнул, что это было незначительное количество.

Представитель консульского отдела посольства Российской Федерации в Болгарии сообщил агентству ТАСС, на данный момент у них нет официальной информации об ограничениях на въезд автомобилей с российской регистрацией.

"Власти Болгарии консульскую службу по этому вопросу пока не информировали", — сказал представитель консульского отдела.

Следует отметить, что запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, а с 3 октября он будет введен и в Норвегии.