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  • Опубликована сегодня в 13:54

Владимир Булавин освобожден от должности главы ФТС

Владимир Булавин освобожден от должности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в связи с достижением 70 лет. Этот ответственный пост политик занимал с 2016 года. На данный момент временно исполняющим обязанности руководителя ФТС назначен Руслан Давыдов. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, подписав соответствующие распоряжения.

Стоит отметить, что Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.

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