Владимир Булавин освобожден от должности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в связи с достижением 70 лет. Этот ответственный пост политик занимал с 2016 года. На данный момент временно исполняющим обязанности руководителя ФТС назначен Руслан Давыдов. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, подписав соответствующие распоряжения.

Стоит отметить, что Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.