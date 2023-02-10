Владимир Булавин освобожден от должности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в связи с достижением 70 лет. Этот ответственный пост политик занимал с 2016 года. На данный момент временно исполняющим обязанности руководителя ФТС назначен Руслан Давыдов. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, подписав соответствующие распоряжения.
Стоит отметить, что Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.
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