Киевским властям следует самостоятельно рассчитывать оборонный бюджет. Об этом заявил помощник министра обороны США Селеста Уолландер во время слушаний в конгрессе.

Отвечая на комментарий республиканца Майка Гарсии, отметившего, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно, представитель Пентагона указала, что Киев пока не делал никаких крупных закупок у американских компаний, передает РИА "Новости".

Уолландер заметила, что на текущий момент Украине не может позволить себе закупать вооружение исходя из ее бюджета.