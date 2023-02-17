Технологическая независимость — главный приоритет России по расходам в 2023 году. Также основные бюджетные средства также отправят на развитие и поддержку инфраструктуры, новых регионов, силового блока и бизнеса. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Какие приоритеты расходов у нас предусмотрены в текущем году? В первую очередь, это, конечно, технологическая независимость: мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы. Поддержка бюджета на это предусмотрена", — отметил министр, передает РИА "Новости".
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