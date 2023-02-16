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  • Опубликована сегодня в 9:15

Аналитики: Больше половины семей в России ведут совместный бюджет

Больше половины семейных пар в России ведут совместный бюджет, при этом в 19% из них каждый партнер оставляет часть зарплаты себе на личные расходы.

Аналитики выяснили, как современные семьи делят деньги внутри. Оказалось, что большинство пар (62%) предпочитают вести совместный бюджет. При этом 19% из них заявили, что часть зарплаты каждый оставляет себе на личные расходы, передает РИА "Новости".

В ведении раздельного бюджета признались лишь 8%", - говорится в исследовании, которое проводилось в феврале 2023 года на основании ответов россиян. В нём приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

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