Принят бюджет Тюменской области: дефицит, приоритеты и планы на 2024-2026 годы

Депутаты областной думы приняли бюджет Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в III чтении, следует из трансляции заседания облдумы. Дефицит бюджета на 2024 год составит более 43,6 млрд, что равно 17,7%.

"С учетом изменений предлагается утвердить следующие основные параметры областного бюджета: доходы на 2024 год — 246 млрд 421 млн 530 тыс. рублей, на 2025 год — 250 млрд 628 млн 136 тыс. рублей, на 2026 год — 249 млрд 785 млн 957 тыс. рублей. Расходы на 2024 год — 290 млрд 63 млн 157 тыс. рублей, на 2025 год — 286 млрд 753 млн 748 тыс. рублей, на 2026 год — 285 млрд 368 млн 930 тыс. рублей", — сообщила в своем докладе на заседании облдумы председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

По подсчетам ТАСС, дефицит бюджета в 2024 году составит 17,7%, дефицит бюджета на 2025 год составит более 36,1 млрд рублей, или 14,4%, дефицит бюджета на 2026 год — более 35,6 млрд рублей, или 14,2%.

В 2024 году предлагается увеличение расходов на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в объеме 1 млрд 269 млн рублей, на реализацию комплекса мероприятий по программе социальной поддержки отдельной категории граждан в объеме более 1 млрд рублей в рамках государственной программы развития здравоохранения, уточнила Величко в своем докладе.

Как отметил глава региона Александр Моор во время заседания, бюджет сохранил все приоритеты, которые много лет находятся в фокусе внимания правительства региона.