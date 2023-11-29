Глава Минфина ФРГ оценил «дыру» в бюджете в миллиарды евро

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер сообщил, что в пока ещё не утвержденном бюджете страны на следующий год имеется дефицит в размере €17 млрд. В ходе интервью телеканалу ZDF он отвечал на вопрос о размере дефицита в бюджете следующего года, обусловленного текущим кризисом в стране.
Линднер отметил:
"По бюджету на 2024 год: я предполагаю, что нам нужно принять решение относительно суммы примерно в €17 млрд. Для сравнения — общий объем федерального бюджета составляет €450 млрд".
Ранее в Минфине Германии предупредили, что выделение €60 млрд из бюджета приведет к серьезным последствиям.
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