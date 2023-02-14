В зоне спецоперации на Украине появились модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

В сообщении отмечается, что БРМ-1К — это боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А.

В отличие от пехотной машины часть отделения десанта занята специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которое необходимо для разведки.

В настоящий момент экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области.