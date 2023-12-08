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  • Опубликована сегодня в 16:39

Британскаю Консервативнаю Партию обвинили в попытках использовать антироссийскую риторику для политических выгод

Российское посольство в Лондоне заявляет, что Британская Консервативная партия стремится привлечь избирателей, обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела.

Посольство также утверждает, что британские власти стремятся продемонстрировать свое "лидерство" на антироссийском фронте и рекламировать Национальный центр кибербезопасности, но российская сторона подчеркивает отсутствие конкретных доказательств для поддержки этих обвинений.

Мир

Археологическое открытие: нетронутая гробница династии Западная Хань с богатой коллекцией

В Китае археологи обнаружили уникальную гробницу времен династии Западная Хань, не пострадавшую от времени и разграблений.

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Семья из Омска на Ямале: за границей фантастических условий в поисках новогодней сказки

Марина и Анатолий Багровы из Омска рассказали о своем решении переехать на Ямал.

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Общество

Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов

Научные специалисты НГТУ представили преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, способный снизить их себестоимость на 10%

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Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев

Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев

Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.

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Новости