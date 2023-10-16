В Брюсселе двое в форме сборной Швеции погибли от стрельбы

В результате инцидента, произошедшего в Брюсселе, два человека погибли, а несколько получили ранения, сообщает Sudinfo.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 16 октября. Также отмечается, что погибшие были одеты в форму сборной Швеции по футболу.
Отмечается, что в этот день в Брюсселе запланирован футбольный матч между бельгийской и шведской сборными. Полиция начала расследование произошедшего инцидента.
27 августа мэр города Джексонвилля, штат Флорида, Донн Диган заявил, что несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в магазине Dollar General.
Ранее телеканал CNN сообщал, что как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре в Бостоне. Полиция задержала нескольких человек и изъяла у них огнестрельное оружие.
В августе также стало известно, что четыре человека получили ранения в результате стрельбищи во время школьного матча по футболу в штате Оклахома, США. Мужчина, совершивший стрельбу, скрылся с места происшествия.
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