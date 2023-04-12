Минобороны РФ опубликовало видео, показывающее боевую работу военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации.
В ролике показан спецпоезд, состоящий из защищенных платформ, закрытых броней толщиной до 20 миллиметров. На этих платформах размещены вооружения, укрытия для ведения огня, а также различная техника.
Интересно, что локомотив поезда расположен в середине состава, что, возможно, предоставляет дополнительную защиту и обеспечивает более эффективное управление боевыми действиями.
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