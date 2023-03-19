ВС РФ уничтожили два бронетранспортера ВСУ, пытавшихся провести разведку боем в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
Бронемашины противника российские подразделения уничтожили огнем из противотанковых ракетных комплексов.
"На Донецком направлении в районе населенного пункта Первомайское была пресечена попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух БМП", — отметил Бигма, сообщает ТАСС
По его словам, операторы противотанковых ракетных комплексов отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили обе боевые машины вместе с экипажами.
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