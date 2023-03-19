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  • Опубликована сегодня в 9:42

Подразделения "Юг" ВС РФ уничтожили два бронетранспортера противника вместе с экипажем

ВС РФ уничтожили два бронетранспортера ВСУ, пытавшихся провести разведку боем в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

Бронемашины противника российские подразделения уничтожили огнем из противотанковых ракетных комплексов.

"На Донецком направлении в районе населенного пункта Первомайское была пресечена попытка разведки боем бронегруппы ВСУ в составе двух БМП", — отметил Бигма, сообщает ТАСС

По его словам, операторы противотанковых ракетных комплексов отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили обе боевые машины вместе с экипажами.

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