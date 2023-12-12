Из-за ДТП трамваи не могут проехать с Уралмаша в центр в Екатеринбурге

Вечером 12 декабря в Екатеринбурге прекратилось движение трамваев с Уралмаша в центр города по проспекту Космонавтов из-за дорожно-транспортного происшествия в районе пересечения с улицей Электриков. Один из местных жителей рассказал агентству, что на проспекте столкнулись два внедорожника, двигавшихся в сторону центра, сообщает "Уралинформбюро".
В результате столкновения один из автомобилей съехал на трамвайные пути, а второй столкнулся с деревом. Пока нет информации о пострадавших в аварии. Свидетель происшествия отметил, что около 21:30 на месте не было ни полицейских, ни скорой помощи. Однако образовалась длинная очередь трамваев в сторону центра. По данным "Яндекса", на момент публикации освобождения путей ожидали не менее четырех трамваев.
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