Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение выделить значительные средства на создание трех новых департаментов, придерживаясь принципов равенства и уважения к ЛГБТ, несмотря на критику за возможное расточительство, сообщает Telegraph.

Система здравоохранения Великобритании столкнулась с длительным дефицитом медицинских кадров и бурными забастовками персонала. К концу июля число британцев, ожидающих медицинскую помощь, достигло 7,6 миллиона человек. В 2022 году более 120 000 человек в Англии ушли из жизни, не получив нужного медицинского вмешательства.

На этом фоне чиновники Национальной службы здравоохранения Англии разработали план создания трех новых департаментов с названиями "Равенство, разнообразие и инклюзивность", "Люди и культура" и "Люди и сообщества", каждый из которых будет иметь 244 штатных должности.

Суммарные расходы на зарплату в этих трех новых подразделениях, исключая надбавки, составят 13,8 миллиона фунтов стерлингов.

Министр здравоохранения Стив Барклай выразил свое разочарование этим решением и намерен потребовать объяснений от чиновников, ответственных за создание этих крупных департаментов, занимающихся вопросами социальной, расовой и гендерной справедливости.

Предварительно Барклай уже приказал Национальной службе здравоохранения урезать бюджет, выделенный на вопросы разнообразия и инклюзивности, чтобы обеспечить более оптимальное соотношение затрат и качества, как отмечает издание.