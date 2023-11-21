Лондон намерен продолжить обучение солдат ВСУ - с этим заявлением выступил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. По его словам, государство намерено сохранить первое место среди стран, участвующих в подготовке украинских бойцов.

Уже согласовано финансирование программы, распланированной на 2024 год. На данный момент происходит активный обмен информацией между Британией, Киевом и партнерами по НАТО - так специалисты надеются сделать обучение еще более эффективным Как сообщил чиновник, Лондон с позитивом смотрит на этот виток сотрудничества.

Точное количество курсантов, которые будут направлены на обучение, назвать пока затрудняются.