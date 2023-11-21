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Подготовка бойцов ВСУ в Великобритании будет продолжаться
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  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 8:55

Подготовка бойцов ВСУ в Великобритании будет продолжаться

Лондон намерен продолжить обучение солдат ВСУ - с этим заявлением выступил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. По его словам, государство намерено сохранить первое место среди стран, участвующих в подготовке украинских бойцов.

Уже согласовано финансирование программы, распланированной на 2024 год. На данный момент происходит активный обмен информацией между Британией, Киевом и партнерами по НАТО - так специалисты надеются сделать обучение еще более эффективным Как сообщил чиновник, Лондон с позитивом смотрит на этот виток сотрудничества.

Точное количество курсантов, которые будут направлены на обучение, назвать пока затрудняются.

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