Британские чиновники наконец обратили внимание на условия проживания военных своей страны. Главной жалобой стала сырость, плесень и обилие крыс, сообщает издание газета Evening Standard. С просьбой начать решать эту проблему политики обратились к замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу.

- Один из моих избирателей сообщил, что живет в кишащем крысами жилье, - цитирует издание слова одного из депутатов. Хелен Морган рассказала об этой проблеме на заседании Палаты общин.

Не остались без внимания и другие детали, касающиеся жилья.

- Пять тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость, - выступил с заявлением депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.

На данный момент есть информация, что правительство страны решило направить дополнительное финансирование на борьбу с плесенью и крысами.