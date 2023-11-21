Британские чиновники наконец обратили внимание на условия проживания военных своей страны. Главной жалобой стала сырость, плесень и обилие крыс, сообщает издание газета Evening Standard. С просьбой начать решать эту проблему политики обратились к замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу.
- Один из моих избирателей сообщил, что живет в кишащем крысами жилье, - цитирует издание слова одного из депутатов. Хелен Морган рассказала об этой проблеме на заседании Палаты общин.
Не остались без внимания и другие детали, касающиеся жилья.
- Пять тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость, - выступил с заявлением депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.
На данный момент есть информация, что правительство страны решило направить дополнительное финансирование на борьбу с плесенью и крысами.
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