Британия заявила о намерении ввести новые санкции проотив России, об этом информирует канцелярия британского премьера Риши Сунака.
Такие меры нацелены ограничить деятельность ряда российских компаний, а также граждан, которые, по мнению британской стороны, входят в окружение Президента РФ. Официальное объявление таких мер пройдет 8 февраля.
Ранее стало известно, что Великобритания планирует расширить обучение украинских военных и начать готовить летчиков и морпехов.
Guardian: Англиканская церковь может изменить гендерную принадлежность бога
После того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать специальную комиссию.
Wall Street Journal: У Китая больше наземных установок для баллистических ракет чем у США
Речь идет о шахтах и передвижных площадках для старта межконтинентальных зарядов.
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