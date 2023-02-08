Британия заявила о намерении ввести новые санкции проотив России, об этом информирует канцелярия британского премьера Риши Сунака.

Такие меры нацелены ограничить деятельность ряда российских компаний, а также граждан, которые, по мнению британской стороны, входят в окружение Президента РФ. Официальное объявление таких мер пройдет 8 февраля.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует расширить обучение украинских военных и начать готовить летчиков и морпехов.