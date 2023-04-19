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  • Опубликована сегодня в 10:48

Министр обороны Британии: конфликт на Украине продолжится в 2024 году

Бен Уоллес, глава МО Великобритании, уверен, что военные действия на Украине продолжатся в следующем году. Руководитель ведомтсва также выразил уверенность, что ВСУ начнут запланированное контрнаступление: эти слова приводит газета The New York Times.

"Я оптимистично настроен в отношении того, что в этом году или следующем, Украина продолжит предпринимать усилия в этом направленииЯ также думаю, что мы должны быть реалистами: Россия не рухнет по мановению волшебной палочки"

На данный момент по слитым материалам Пентагона известно, что США и их союзники предпринимают все усилия для обеспечения Украине хорошего контрнаступления, оно запланировано на 30 апреля.

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