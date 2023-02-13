Власти Британии планируют присвоить замороженные российские активы. Об этом сообщил посол России в королевстве Андрей Келин.

В настоящее время, утверждает дипломат, для этих целей ведется подготовка законодательства.

"Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас", — отметил российский дипломат.