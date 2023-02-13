Власти Британии планируют присвоить замороженные российские активы. Об этом сообщил посол России в королевстве Андрей Келин.
В настоящее время, утверждает дипломат, для этих целей ведется подготовка законодательства.
"Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас", — отметил российский дипломат.
Напомним, в начале февраля 2023 года британский парламентарий Крис Брайант представил законопроект о конфискации российских активов с целью передачи их Украине.
Руденко: Цена на поставки российской нефти в Индию формируются рыночным путем
Россия продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для энергетической безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Российский снайпер ликвидировал двух наемников в зоне СВО одним выстрелом
Уникальный выстрел был совершен бойцом из Якутии
Посольство США призвало граждан покинуть Россию
Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи
Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"
Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.