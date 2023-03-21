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  • Опубликована сегодня в 9:38

Вице-премьера Британии могут уволить из-за агрессивного поведения в отношении подчиненных

Вице-премьера Великобритании Доминика Рааба могут уволить за агрессивное поведение в отношении собственных подчиненных. Об этом пишут британские СМИ.

Известно, что несколько подчиненных Рааба уже признались в страхах и недомоганиях, которые они постоянно испытывают перед встречей с начальником, кто-то даже помышлял о самоубийстве. Официально на поведение Рааба пожаловались восемь человек, неофициально в публикациях СМИ говорится о 24 жалобах, сообщает ТАСС.

Расследование ведет королевский адвокат Эдам Толли, который отчитывается напрямую перед премьер-министром Риши Сунаком.

Как отмечается в публикации, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время неоднократно делал предупреждения Раабу и дал показания в рамках нынешнего расследования.

Сам 49-летний вице-премьер заявляет о своей невиновности и настаивает, что всегда был нетерпим к проявлению агрессии на работе.

Известно, что в 2010 году Рааб был избран членом парламента от Консервативной партии. В 2015 году он был назначен министром юстиции Великобритании, а в 2018 году — министром для Brexit. В июля 2019 года Рааб был назначен вице-премьером Великобритании и министром иностранных дел.

Рааб считается одним из наиболее консервативных и прозападных политиков в Консервативной партии. Он поддерживает жесткую линию по вопросам миграции и иммиграции, а также является сторонником Brexit и свободной торговли.

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