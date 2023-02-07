Премьер-министра Великобритании Риши Сунак отказался увеличить расходы на оборону, несмотря на украинский конфликт. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению издания, такое решение вызвало резкое негодование в обществе.

"Его очевидное нежелание выделять больше денег на оборону страны вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина", — говорится в публикации.

Также автор статьи подчеркивает, что отправка на Украину дальнобойных орудий, переносных ракетных установок и боеприпасов сделала Великобританию "слабее".