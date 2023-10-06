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El Mundo: Суд в Великобритании закрыл дело против почетного короля Испании по иску экс-любовницы
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  • Опубликована сегодня в 15:40

El Mundo: Суд в Великобритании закрыл дело против почетного короля Испании по иску экс-любовницы

Британский суд принял решение закрыть дело, связанное с иском возлюбленной бывшего короля Испании Хуана Карлоса I по имени Коринна цу Сайн-Витгенштейн (по фамилии Ларсен до замужества). Эту информацию опубликовала газета El Mundo. Суд в Соединенном Королевстве пришел к выводу, что они не имеют юрисдикции для рассмотрения данного иска.

Бывшая подруга 85-летнего бывшего монарха, который отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI в 2014 году, требовала от него компенсацию в размере €146 миллионов за предполагаемое преследование. Она утверждала, что с 2012 по 2020 год Хуан Карлос I преследовал ее лично или через свое окружение. Однако обвинения, связанные с периодом до 2014 года, были отклонены, поскольку апелляционный суд Англии и Уэльса ранее признал, что Хуан Карлос I не может быть предан суду за действия, совершенные им во времена его правления, сообщает ТАСС.

Спор между сторонами возник из-за €65 миллионов, которые, по данным СМИ, Хуан Карлос I перечислил женщине в 2012 году как проявление благодарности и любви. По словам истцов, он хотел обеспечить ее и ее детей финансово и избежать будущих юридических споров о наследстве монарха. Затем, по словам Коринны цу Сайн-Витгенштейн, Хуан Карлос I попросил вернуть эти средства или сделать их доступными для его собственного использования. По ее утверждениям, после ее отказа сделать это, почетный король ложно обвинил ее в краже средств и осорил перед ее семьей и деловыми партнерами, что привело к потере ею доходов.

Хуан Карлос I в настоящее время состоит в браке с Софией Греческой с 1962 года и проживает в ОАЭ. Он переехал туда в 2020 году в связи с несколькими скандалами, в которые он был вовлечен. Прокуратура Испании объявила о прекращении следственных действий в начале марта 2022 года.

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